Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın koronavirüse yakalandığı duyuruldu

Konuyla ilgili Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
“Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.”
Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ismi ön plana çıkıyordu ancak Siyah-Beyazlılar herkesi ters köşeye yatırarak Oumar Niasse ile ilk resmi teması kurdu.
Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.
Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Kongo milli takım kampında sakatlandı.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Radamel Falcao, ülkesinin basınına konuştu. Sakatlığı nedeniyle hem Galatasaray'da hem de milli takımda maçlar kaçıran yıldız futbolcu, kısa süre içerisinde sahalara döneceğini duyurdu.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.