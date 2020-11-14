Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın koronavirüse yakalandığı duyuruldu

SPOR GÜNDEMİ

Meğer o isim Cenk Tosun değilmiş! Kartal herkesi ters köşeye yatırdı Meğer o isim Cenk Tosun değilmiş! Kartal herkesi ters köşeye yatırdı Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ismi ön plana çıkıyordu ancak Siyah-Beyazlılar herkesi ters köşeye yatırarak Oumar Niasse ile ilk resmi teması kurdu.

Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor Beşiktaş'tan Dorukhan'a tehditvari rest! Fener ellerini ovuşturuyor Beşiktaş yönetimi, zamlı yeni sözleşme talep eden Dorukhan Toköz hakkında son kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusuna ‘Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin' resti çekti.

Galatasaray'a sakatlık şoku! Milli takımda... Galatasaray'a sakatlık şoku! Milli takımda... Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Kongo milli takım kampında sakatlandı.

Trabzonspor'a talih kuşu kondu Trabzonspor'a talih kuşu kondu Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Radamel Falcao'dan iyi haber geldi Radamel Falcao'dan iyi haber geldi Radamel Falcao, ülkesinin basınına konuştu. Sakatlığı nedeniyle hem Galatasaray'da hem de milli takımda maçlar kaçıran yıldız futbolcu, kısa süre içerisinde sahalara döneceğini duyurdu.