Fenerbahçe'de Engin Fırat sürprizi

Fenerbahçe'de rota Alman ekolüne döndü. Pahalı, ferdi yetenekler yerine takım oyununu benimseyen bir stratejiyle, hem geleceğin takımını oluşturmak hem de kulübü ekonomik olarak rahatlatmak isteyen yönetim, şimdiden bunu yapabilecek teknik direktörleri tartışmaya başladı. Yabancı bir teknik adam düşünmeyen yönetim, Almanya’da yetişmiş ve Fenerbahçe'de oyuncu veya antrenör olarak görev almış, camiayı tanıyan isimlere yönelerek Tayfun Korkut, Erol Bulut ve Engin Fırat'ı gündeme aldı.
Bu üç isim arasında tecrübe ve uluslararası başarısıyla, özellikle geçtiğimiz aylarda Moldova Milli Takımı'nın başında dünya şampiyonu Fransa’ya karşı Paris’te oynattığı futbolla Avrupa gündemine oturan Engin Fırat ağır basarken, tarihi 6-0’lık galibiyette Fenerbahçe antrenörü olarak görev yapıyor olması, son derbi mağlubiyetinden sonra deneyimli teknik adamı daha da ilgi çekici hale getirdi.
Tayfun Korkut ise son yıllarda çalıştığı kulüplerde istikrar ve başarı elde edememesine rağmen Bundesliga tecrübesiyle ciddi alternatifler arasında yer alıyor.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Eski dönemlerin özlemini çeken Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek bu başarıları tekrar yakalamak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Almanya'da yetişmiş olan üç isim var.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil.