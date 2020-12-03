Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun büyük pişmanlığı Malang Sarr

Skorer

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Malang Sarr, Chelsea'ye imza atmış ardından Porto'ya kiralanmıştı. Portekiz ekibinde harikalar yaratan başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında da sahanın en iyilerindendi.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de savunma hatalarından puan kaybetmeye devam ediyor. Yapılan onca transfere rağmen defansta bir türlü istikrarı sağlayamayan sarı-lacivertli ekipte pişmanlık yaşanıyor.



SARR PİŞMANLIĞI

Sezon başında sportif direktör Emre Belözoğlu’nun çok beğenip, transfer etmek istediği yıldız futbolcu Malang Sarr, Porto’daki performansıyla parmak ısırtıyor.

MANCHESTER CITY MAÇINDA SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ

Bonservisi Chelsea de olan genç stoper, son olarak önceki gün Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir görüntü çizdi. Sarr, 0-0 biten Manchester City-Porto maçında sahanın en iyilerinden olarak değerlendirildi.

“BİR AN EVVEL GERİ ÇAĞIRIN”

İngiliz taraftarlar, Chelsea Kulübü’ne, “Bir an evvel geri çağırın” mesajları verdi. Sarr’ın bu sezon Porto’da oynadığı 7 resmi maçta takımı sadece 2 gol yedi.