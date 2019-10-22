Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun alternatifinin olmaması teknik ekibi kara kara düşündürüyor

Fenerbahçe’de 39’luk kaptan Emre Belözoğlu takımını taşımaya devam ediyor. Milli takımda etkili performansını lige de yansıtan tecrübeli futbolcu, Denizlispor karşılaşmasında takımın en iyisiydi. Milli takımda kaburgasından sakatlanan ve tam iyileşmemesine rağmen Denizli’de sahaya çıkan Emre, yaptığı asistle de galibiyete büyük katkı yaptı. Emre’nin 64’te yerini Deniz Türüç’e bırakmasının ardından takımda yaşanan düşüş ise teknik heyeti endişelendirdi. Sarı-Lacivertli takımda yerini dolduracak oyuncu ise yok gibi.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

EMRE’NİN oyundan çıkmasının ardından Denizlispor karşısında organize olamayan Sarı-Lacivertliler, orta sahada büyük sıkıntı yaşadı. Yaşı bir hayli ilerleyen Emre’nin lig maratonunda uzun süreli sakatlanması halinde ise teknik heyet büyük sıkıntı yaşayacak. Emre ise şampiyonluktan başka bir düşünmüyor. Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı, “Oynayabiliyorsam sorun yok demektir. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim” diye konuştu.

(Güneş)