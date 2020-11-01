Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 19. transferi Ömer Faruk Beyaz olacak

Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu. Onun da etkisiyle Fenerbahçe’de Ömer Faruk, 2’si 11’de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya’daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Ancak tek hedefin şampiyonluk olduğu bu önemli sezonda teknik direktör Erol Bulut, ilk 3 haftada 17 yaşındaki atak orta saha oyuncusunu 4. haftaya kadar kadroya almadı. Bulut, futbolcusunu ilk kez 2-1 kazanılan Karagümrük ve 6. haftada 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmalarında kulübeye koydu ama süre vermedi. Bu süreçte de genç oyuncunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyordu.
GÖREVİ RESMİLEŞTİKTEN SONRA İLK İCRAATI İÇİN KOLLARI SIVADI
Futbolu bıraktıktan sonra saha dışında kulübe hizmet eden Emre, resmi görevi olmadan tam 18 transfere direkt katkıda bulunarak önemli bir başarıya imzasını attı.
Bu hafta içinde düzenlenen törenle resmen Sportif Direktör unvanını alan tecrübeli futbol adamı, ilk icraatı için de kolları sıvadı.
19. TRANSFERİ ÖMER FARUK OLACAK
Emre’nin gelecek hafta Ömer Faruk’un babası ve temsilcisiyle bir araya geleceği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşme yapacağı bildirildi. Başkan Ali Koç’un daha önce, “Onunla imzalayacağız. Ömer bizim evladımız, burada kalacak ve daha sonra Avrupa’ya gidecek” dediği genç yıldız adayının tarafını ikna etmesine kesin gözüyle bakılan Emre’nin, böylece toplamdaki 19. transferinden de başarıyla ayrılması bekleniyor.
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