Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Edin Visca transferi için yeni hamle

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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.

Fenerbahçe’de Edin Visca girişimleri yeniden başlıyor. Bu transferde tüm ipler Emre Belözoğlu’nun elinde. Genç sportif direktör, Başakşehir’den eski takım arkadaşına Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.



‘DOSTUM, AĞABEYİM’ DEDİĞİ GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

Emre, Vedat Muriqi’nin Lazio’ya satışından elde edilen gelir sonrası, “Dostum, ağabeyim” dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emer Belözoğlu, daha önce Boşnak yıldız için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.

BU KEZ PARA TEKLİFİ DE SUNULACAK

Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.