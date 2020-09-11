Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Edin Visca transferi için yeni hamle

Fenerbahçe’de Edin Visca girişimleri yeniden başlıyor. Bu transferde tüm ipler Emre Belözoğlu’nun elinde. Genç sportif direktör, Başakşehir’den eski takım arkadaşına Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.
‘DOSTUM, AĞABEYİM’ DEDİĞİ GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK
Emre, Vedat Muriqi’nin Lazio’ya satışından elde edilen gelir sonrası, “Dostum, ağabeyim” dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emer Belözoğlu, daha önce Boşnak yıldız için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.
BU KEZ PARA TEKLİFİ DE SUNULACAK
Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak.
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