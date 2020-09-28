Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler golsüz eşitlikle sahadan ayrıldılar. Mücadele öncesi gündeme gelen isim ise Emre Belözoğlu oldu. Henüz resmi görevi açıklanmayan tecrübeli futbol adamının, takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen ve sezon başında transferlerin hemen hepsinde önemli rol oynayan tecrübeli futbol adamının derbi maçı öncesinde takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında yer alması kısa zamanda resmi açıklamanın yapılacağı şeklinde yorumlandı.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de son olarak sportif direktörlük görevini üstlenen Damien Comolli, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal ile her deplasmanda maçında yan yana bulunurlardı.
Süper Lig'e müthiş bir giren, yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli ön libero dün İstanbul'e geldi.
4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.
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