  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Ahmet Kutucu transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Ahmet Kutucu transferi için görüşmelere başladı

Paylaş

Ntv

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 20 yaşındaki golcüsü Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladı. Görüşmeleri sportif direktör Emre Belözoğlu yürütüyor.

Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı Lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.

SATIN ALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İşte Belözoğlu'nun son bombası! Milli yıldızı Fener'e getiriyor
İşte Belözoğlu'nun son bombası! Milli yıldızı Fener'e getiriyor

İşte Belözoğlu'nun son bombası! Milli yıldızı Fener'e getiriyor

Genç yıldız isyan etti! Trabzonspor'dan ayrılıyor...
Genç yıldız isyan etti! Trabzonspor'dan ayrılıyor...

Genç yıldız isyan etti! Trabzonspor'dan ayrılıyor...

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...
Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Operasyon başladı! 2'si yeni transfer 3 futbolcu veda ediyor
Operasyon başladı! 2'si yeni transfer 3 futbolcu veda ediyor

Operasyon başladı! 2'si yeni transfer 3 futbolcu veda ediyor

Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.
• Mauricio Lemos
• Tolga Ciğerci
• Sinan Gümüş

Beklenmedik ayrılık kararı! Transferi olay olmuştu
Beklenmedik ayrılık kararı! Transferi olay olmuştu

Beklenmedik ayrılık kararı! Transferi olay olmuştu

Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.

DETAY
• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.

DETAY
Mario Mandzukic ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.
• Dünyaca ünlü forvete garanti ücretinin az, performans primlerinin yüksek olduğu bir kontrat teklif edilecek.

Ersun Yanal'da son dakika!
Ersun Yanal'da son dakika!

Ersun Yanal'da son dakika!

Süper Lig'de dün sahasında Hatayspor'a 6-0 mağlup olarak kariyerinin en farklı yenilgisini yaşayan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, başkan Ali Şafak Öztürk'le görüşüp ‘istifaya hazırım' mesajı verecek.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!
Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!

Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.

Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş!
Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş!

Meğer bu yüzden hala sahalara dönememiş!

Kasım ayındaki milli arada, Hollanda milli takım kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in neden hala sahalara dönmediği ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun hastalığı çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.