Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Ahmet Kutucu transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Sarı Lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.
SATIN ALMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.
• Mauricio Lemos
• Tolga Ciğerci
• Sinan Gümüş
Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
DETAY
• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer görüşmesi yaşanıyor.
DETAY
• Mario Mandzukic ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.
• Dünyaca ünlü forvete garanti ücretinin az, performans primlerinin yüksek olduğu bir kontrat teklif edilecek.
Süper Lig'de dün sahasında Hatayspor'a 6-0 mağlup olarak kariyerinin en farklı yenilgisini yaşayan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, başkan Ali Şafak Öztürk'le görüşüp ‘istifaya hazırım' mesajı verecek.
Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında Skoda'dan aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Uruguaylı yıldız kaleci Muslera'dan Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi.
Kasım ayındaki milli arada, Hollanda milli takım kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in neden hala sahalara dönmediği ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun hastalığı çok ağır geçirdiği ve 12 kilo kaybettiği öğrenildi.