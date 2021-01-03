Fenerbahçe'de Edin Visca olmazsa Alassane Ndao transfer edilecek

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.
TALİBİ ÇOK
Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
16 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST
Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı
Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, dün akşam oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 30 dakika sahada kaldıktan sonra tekrar sakatlanmıştı. Tecrübeli golcünün en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil'le ilgili soruya cevap verdi. Arteta, adı Fenerbahçe'yle anılan futbolcu için “Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Mirin'e Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor talip olurken, Douglas'la da Denizlispor ilgileniyor. Yıllık maaşı 2,2 milyon euro olan Lens ise kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde yolları ayırmaya razı.