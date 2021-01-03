Fenerbahçe'de Edin Visca olmazsa Alassane Ndao transfer edilecek

Sabah

Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.



TALİBİ ÇOK

Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

16 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı