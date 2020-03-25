Fenerbahçe'de e-antrenman dönemi

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kulübümüz tarafından altyapı takımlarımız için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda altyapı takımlarımızın antrenman programları internet üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda futbolcularımızın fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenmiştir. İlk olarak Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımımız ile başlattılan bu uygulama bugün itibariyle tüm altyapı takımlarımızda uygulanacaktır. İkinci bir bildirime kadar futbol altyapı takımlarımız için başlatmış olduğumuz e-antrenman uygulaması devam edecektir" denildi.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.
En çok madalya kazanan Türk güreşçisi Evin Demirhan'dan ‘sağlıklı' tavsiyeler: “Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru beslenmeli ve spor yapmalıyız. Başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Kendimizi ve çevremizi önemsemek zorundayız. Ülke olarak en az zararla bu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Evde kalın!”
Dünyayı adeta esir alan koronavirüs salgınına karşı futbol kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular bugün koronavirüs testine girecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi.