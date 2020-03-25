  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 15:05
  • |
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 15:05

Fenerbahçe'de e-antrenman dönemi

Fenerbahçe'de e-antrenman dönemi

Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle altyapı takımlarının antrenman programlarının eşzamanlı video bağlantı programıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yapıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kulübümüz tarafından altyapı takımlarımız için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda altyapı takımlarımızın antrenman programları internet üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda futbolcularımızın fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenmiştir. İlk olarak Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımımız ile başlattılan bu uygulama bugün itibariyle tüm altyapı takımlarımızda uygulanacaktır. İkinci bir bildirime kadar futbol altyapı takımlarımız için başlatmış olduğumuz e-antrenman uygulaması devam edecektir" denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs kaptığını Burak Yılmaz açıkladı

title

Fenerbahçeli futbolcular korona testine giriyor

title

Kayserispor'un gol yükü yabancılarda

Trabzonspor'lu futbolculardan mesaj var: Evde kal, güven kal

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den açıklama: Bir futbolcumuzda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'den açıklama: Bir futbolcumuzda koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe'den açıklama: Bir futbolcumuzda koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Mustafa Cengiz: Bende virüs belirtisi yok
Mustafa Cengiz: Bende virüs belirtisi yok

Mustafa Cengiz: Bende virüs belirtisi yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.

Koronavirüs kapan kulüp başkanını Burak Yılmaz açıkladı
Koronavirüs kapan kulüp başkanını Burak Yılmaz açıkladı

Koronavirüs kapan kulüp başkanını Burak Yılmaz açıkladı

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.

Obradovic ülkesine dönüyor! Bakan açıkladı
Obradovic ülkesine dönüyor! Bakan açıkladı

Obradovic ülkesine dönüyor! Bakan açıkladı

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.

Doğru beslenin spor yapın
Doğru beslenin spor yapın

Doğru beslenin spor yapın

En çok madalya kazanan Türk güreşçisi Evin Demirhan'dan ‘sağlıklı' tavsiyeler: “Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru beslenmeli ve spor yapmalıyız. Başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Kendimizi ve çevremizi önemsemek zorundayız. Ülke olarak en az zararla bu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Evde kalın!”

Fenerbahçeli futbolcular korona testine giriyor
Fenerbahçeli futbolcular korona testine giriyor

Fenerbahçeli futbolcular korona testine giriyor

Dünyayı adeta esir alan koronavirüs salgınına karşı futbol kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular bugün koronavirüs testine girecek.

Kulüplerden 'Kovonavirüs' isteği! Ligler bitsin...
Kulüplerden 'Kovonavirüs' isteği! Ligler bitsin...

Kulüplerden 'Kovonavirüs' isteği! Ligler bitsin...

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.