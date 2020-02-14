  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 10:57
  • |
  • 14 Şubat 2020 Cuma 10:57

Fenerbahçe'de düşündüren istatistik! 2 kişi dışında herkes sessiz...

Fenerbahçe'de düşündüren istatistik! 2 kişi dışında herkes sessiz...

Paylaş

Fenerbahçe'de 2020 yılında ligde Vedat Muriqi ve Max Kruse dışında kimse gol atamadı. Sarı lacivertli kulübün deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal, skoru paylaşacak üçüncü oyuncuyu bulmak için çalışmalar yapıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, skor yükünü Muriqi ve Kruse'nin dışında paylaşacak oyuncu arıyor. Bunun sebebi ise 2020 yılı içerisinde oynanan 4 lig maçında ligde Fenerbahçe formasıyla sadece 2 futbolcunun gol atabilmesi. Bu isimler Vedat Muriqi ve Max Kruse'ydi. Bu ikiliyle skoru paylaşacak üçüncü bir isim çıkmadı. Rodrigues asistleriyle skor katkısı verse de gol atamadı. Oysa ki, sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında skoru en çok paylaşan takım görüntüsündeydi. Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında tam 14 oyuncu gol attı ve takım bu alanda ligin lideriydi. Ersun Yanal, ilk yarıdaki gibi skorun paylaşımı konusunda çalışmalar yapıyor. Bu noktada takıma uyarılarda bulunan Yanal, "Hücum oyuncuları takım savunmasına nasıl katkı yapıyorsa, geri kalan herkes de skoru paylaşacak" ifadelerini kullanıyor.

6

Max Kruse bu sezon ligde 16 maça çıkarken rakip fileleri toplam 6 kez sarstı, 5 kez de asist yaptı.

16

Vedat Muriqi sarı-lacivertlilerde ligde 12 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 16 gole direkt katkı yaptı.

SEZONUN İLK YARISINDA LİGDE GOL ATANLAR

Muriqi, Kruse, Deniz,Ferdi, Rodrigues, Dirar, Gustavo, Serdar, Tolga, Ozan, Emre, Moses, Jailson, Zanka

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA LİGDE GOL ATANLAR

Muriqi, Kruse

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim'den oyuncularına motivasyon

title

Boston Celtics, LA Clippers'ı iki uzatma sonunda mağlup etti

title

Galatasaray Lemina için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Kupa Maçının Oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı´nın Zemini Karla Kaplandı

SPOR GÜNDEMİ

Radamel Falcao = 11 Adem Büyük
Radamel Falcao = 11 Adem Büyük

Radamel Falcao = 11 Adem Büyük

Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.

Alanyaspor'dan Fenerbahçe önlemi
Alanyaspor'dan Fenerbahçe önlemi

Alanyaspor'dan Fenerbahçe önlemi

F.Bahçe’nin N’Sakala ile ilgilenmesi üzerine kulübü Alanya harekete geçti. Akdeniz temsilcisinin yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sol beke yeni bir teklif yapma kararı aldı.

Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...
Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...

Galatasaray genç yıldızı kapıyor! Terim onu istiyor...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Cepten 67 milyon TL
Cepten 67 milyon TL

Cepten 67 milyon TL

Mali krizin zirveye çıktığı dönemde göreve gelen Ahmet Nur Çebi ve ekibi Beşiktaş’a yaklaşık 68.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı. Bu paranın 67 milyon TL’si Çebi’nin cebinden çıktı.

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...
Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş sahne alacak.

Kurban kesti goller geldi
Kurban kesti goller geldi

Kurban kesti goller geldi

Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de inanılmaz istatistik! 2 kişi dışında hiç kimse...
Fenerbahçe'de inanılmaz istatistik! 2 kişi dışında hiç kimse...

Fenerbahçe'de inanılmaz istatistik! 2 kişi dışında hiç kimse...

Fenerbahçe'de 2020 yılında ligde Vedat Muriqi ve Max Kruse dışında kimse gol atamadı. Sarı lacivertli kulübün deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal, skoru paylaşacak üçüncü oyuncuyu bulmak için çalışmalar yapıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.