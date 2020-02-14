Fenerbahçe'de düşündüren istatistik! 2 kişi dışında herkes sessiz...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, skor yükünü Muriqi ve Kruse'nin dışında paylaşacak oyuncu arıyor. Bunun sebebi ise 2020 yılı içerisinde oynanan 4 lig maçında ligde Fenerbahçe formasıyla sadece 2 futbolcunun gol atabilmesi. Bu isimler Vedat Muriqi ve Max Kruse'ydi. Bu ikiliyle skoru paylaşacak üçüncü bir isim çıkmadı. Rodrigues asistleriyle skor katkısı verse de gol atamadı. Oysa ki, sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında skoru en çok paylaşan takım görüntüsündeydi. Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında tam 14 oyuncu gol attı ve takım bu alanda ligin lideriydi. Ersun Yanal, ilk yarıdaki gibi skorun paylaşımı konusunda çalışmalar yapıyor. Bu noktada takıma uyarılarda bulunan Yanal, "Hücum oyuncuları takım savunmasına nasıl katkı yapıyorsa, geri kalan herkes de skoru paylaşacak" ifadelerini kullanıyor.
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Max Kruse bu sezon ligde 16 maça çıkarken rakip fileleri toplam 6 kez sarstı, 5 kez de asist yaptı.
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Vedat Muriqi sarı-lacivertlilerde ligde 12 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 16 gole direkt katkı yaptı.
SEZONUN İLK YARISINDA LİGDE GOL ATANLAR
Muriqi, Kruse, Deniz,Ferdi, Rodrigues, Dirar, Gustavo, Serdar, Tolga, Ozan, Emre, Moses, Jailson, Zanka
SEZONUN İKİNCİ YARISINDA LİGDE GOL ATANLAR
Muriqi, Kruse
(Sabah)
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Fenerbahçe'de 2020 yılında ligde Vedat Muriqi ve Max Kruse dışında kimse gol atamadı. Sarı lacivertli kulübün deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal, skoru paylaşacak üçüncü oyuncuyu bulmak için çalışmalar yapıyor.