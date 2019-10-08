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  3. Fenerbahçe'de dökülen Islam Slimani ve Andre Ayew'in performansları göz dolduruyor

Fenerbahçe'de dökülen Islam Slimani ve Andre Ayew'in performansları göz dolduruyor

Fenerbahçe'de dökülen Islam Slimani ve Andre Ayew'in performansları göz dolduruyor

Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaşatan oyunculardan Islam Slimani ve Andre Ayew adeta tarih yazıyor.

Sarı-Lacivertli takımda yokları oynayan İslam Slimanı Monaco’da geride kalan 6 haftalık süreçte 4 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan ilk futbolcu oldu. Son Montpellier maçında da, asist yapan 31 yaşındaki oyuncu, Fener’de 15 maçta 1 gol atmıştı. Andre Ayew de Swansea’da coştu. Ganalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, hocası Cooper, “Çok iyi oynuyor. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. Şimdi onu da başardı” şeklinde övgüde bulundu.

(Star)

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