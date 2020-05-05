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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 15:36
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 15:39

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Açıklama geldi...

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Açıklama geldi...

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Feyenoord'da çalışan Dirk Kuyt'ın antrenörlük konusunda eski takımı Fenerbahçe'de görev almak istediği belirtildi. Dirk Advocaat, "Orada kendisine çok saygı duyuluyor. Bence Kuyt için Fenerbahçe'de çalışmak ideal olur" dedi.

Fenerbahçe tarihinin en sevilen yabancı futbolcularından olan ve 2012-15 yıllarında forma giyen Dirk Kuyt için sürpriz bir açıklama geldi.

2016-17 sezonunda sarı-lacivertli takımı çalıştıran ve şu anda Feyenoord'da görev yapan Dirk Advocaat, Kuyt'ın Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak istediğini söyledi.

Hollanda basınına konuşan Advocaat, "Kuyt bu yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler Liverpool ve Fenerbahçe.. Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal" dedi.

(Milliyet) 

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