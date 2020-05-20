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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:37
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:37

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gerçeği ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için her gün yeni bir isim ortaya atılırken son gündeme gelen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olmuştu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Kuyt ile görüşmelere başladığını yazınca gözler bir anda Hollanda'ya çevrildi ancak işin aslının öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

FEYENOORD'DA ÇALIŞACAK

Kuyt'ın düzenli olarak eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile telefon görüşmesi yaptığı, sarı- lacivertli kulübün geleceği hakkında fikir alışverişlerinde bulundukları öğrenildi. Ancak Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir görüşme yapılmadığı, böyle bir konunun henüz gündemde olmadığı ifade edildi. Kuyt, gelecek sezon Feyenoord A Takımı antrenör ekibinde yer alacak.

PRO-LİSANSI HENÜZ YOK

Feyenoord ile imzaladığı yeni sözleşme gereği bu sezon Hollanda ekibinde görev alacak 39 yaşındaki Kuyt'ın şu anda A Lisansı'nın bulunduğu ve Pro Lisans kursunun devam ettiği öğrenildi.

(Sabah)

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Fenerbahçe'de Kuyt gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Kuyt gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için her gün yeni bir isim ortaya atılırken son gündeme gelen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olmuştu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Kuyt ile görüşmelere başladığını yazınca gözler bir anda Hollanda'ya çevrildi ancak işin aslının öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

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