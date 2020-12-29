Fenerbahçe'de Dirar'la birlikte Lemos veya Kemal Ademi de gönderilecek

Fenerbahçe ara transfer döneminde iki takviye birden yapmayı planlıyor ancak şu anda 14 olan yabancı kontenjanı dolu.
Kadro dışı kalan Nabil Dirar ile yollar ayrılacak ancak iki transfer beklendiği için eldeki yabancılardan biriyle daha yolların ayrılması gerekiyor.
LEMOS VEYA ADEMI KİRALANACAK
Şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medyadan eşine gelen hakaretler sebebiyle ayrılık kararı aldı. Başarılı futbolcunun konuyla ilgili yönetimle görüşeceği öğrenildi.
İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'yı kadrosuna katmayı çok istiyor.
Galatasaray'da sağ arka adalesinde ağrılar olan Feghouli en az 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Fatih Terim, Trabzon galibiyeti sonrası dönüş yolculuğunda oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Futbolcularını tek tek tebrik eden deneyimli hoca, "Önemli olan sezon sonunda zirvede olmak" ifadelerini kullandı.