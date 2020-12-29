Fenerbahçe'de Dirar'la birlikte Lemos veya Kemal Ademi de gönderilecek

Fanatik

Şu anda yabancı kontenjanı dolu olan ve devre arasında 2 yabancı transferi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nabil Dirar'la birlikte Mauricio Lemos veya Kemal Ademi'den birini kiralamayı planlıyor.

Fenerbahçe ara transfer döneminde iki takviye birden yapmayı planlıyor ancak şu anda 14 olan yabancı kontenjanı dolu.



Kadro dışı kalan Nabil Dirar ile yollar ayrılacak ancak iki transfer beklendiği için eldeki yabancılardan biriyle daha yolların ayrılması gerekiyor.

LEMOS VEYA ADEMI KİRALANACAK

Şu anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan biri kiralık gidebilir.