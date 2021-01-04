Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sahalara döneceği maç belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna Roma’dan transfer ettiği Arjantinli yıldız Diego Perotti’nin formasına kavuşacağı maç belli oldu.
PEROTTI’NİN OLMADIĞI MAÇLARDA KAYIPLAR YAŞANDI
Sarı lacivertlilerde oynadığı futbolla Perotti, taraftarların kısa sürede büyük beğenisini toplamıştı. Perotti, attığı gollerle takımının kazandığı puanlarda büyük rol oynamıştı.
Kasım 2020'den bu yana Fenerbahçe formasıyla sahalara çıkamayan Perotti, toplamda 6 maç kaçırmış ve Fenerbahçe bu süre zarfında çalkantılı günler geçirmişti.
SAKATLIĞI BÜYÜK ÖLÇÜDE GEÇTİ
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertli takımın yıldız isminin sakatlığı büyük ölçüde geçti ve oyuncu çalışmalara başladı.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle spekülasyonlara da neden olan Perotti'nin sahalara eskisinden daha güçlü bir şekilde döneceği ifade ediliyor.
BU AKŞAMKİ MAÇIN ARDINDAN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
Şu anda düz koşu ve ve salon çalışmalarıyla beraber fizik kondisyon yüklemesi yapan Perotti'nin, Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.
ALANYA MAÇINA YETİŞMEZSE ERZURUMSPOR’A KARŞI SAHADA
Sarı lacivertli takımın sağlık heyetinin şu an için öncelikli planının Alanyaspor maçına Perotti'yi yetiştirmek olduğu kaydediliyor ancak Alanya maçına Perotti'nin yetişememesi halinde, Erzurum maçında kesinlikle takımda yer alacağı dile getiriliyor.
4 MAÇTA 3 GOL ATTI
Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkarken 3 golü rakip filelere göndermişti.
(Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı kalan Arjantinli yıldız, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve çalışmalara başlayan Perotti'nin Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Başarılı futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemezse Erzurumspor'a karşı kesinlikle sahada olacak.