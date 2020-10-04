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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 10:39
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Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin maaşı belli oldu

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin maaşı belli oldu

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Sabah

Fenerbahçe, 16. transferini Diego Perotti ile yaptı. Roma ile anlaşan sarı-lacivertliler Arjantinli yıldızı İstanbul'a getirerek kanat takviyesini bonservissiz olarak tamamladı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sol kanat için düşündüğü Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızı daha 2019-20 sezonu sona ermeden gündeme alan ve uzun soluklu pazarlıklar yürüten sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılmasının ardından İtalyan ekibi, Roma'yı da ikna etmeyi başardı.

Perotti, Fenerbahçe'de sezon başına 2 milyon Euro (Yaklaşık 18.2 milyon TL) alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Diego Perotti, hücum hattında forvet hariç, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

33 KEZ SAKATLANDI 105 MAÇ KAÇIRDI

Kariyeri boyunca 4 farklı takımda 33 kez sakatlanan Perotti, en çok arka adale çekmesi yaşadı. Yıldız oyuncu toplamda 105 müsabaka kaçırdı. Geçen sezon ise 4 kez sakatlık geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 13 karşılaşmada oynayamazken bu sezon Roma'nın iki maçında forma giyemedi.

7 YIL ÇİZME'DE OYNADI

Diego Perotti, profesyonel kariyerine 2006'da Deportivo Moron kulübünde başladı. 6 sezon Sevilla'da, 1 yıl ise Boca Juniors'ta forma giydi. İtalya'da 2 sezon Genoa'da oynayan 32 yaşındaki başarılı isim, daha sonra transfer olduğu Roma'da 5 sezon geçirdi. Perotti, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası kazanırken 395 maçta 56 gol attı, 58 de asist yaptı.

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