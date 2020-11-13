Fenerbahçe'de Diego Perotti özel olarak hazırlanıyor

Antalya ve Konya maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli yıldız Diego Perotti milli arada açık kapatıyor. Tecrübeli futbolcu milli aranın ardından 90 dakika oynayabilecek duruma gelecek ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Teknik direktör Erol Bulut da Perotti ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.
Başarılı teknik adam, Perotti'nin hem yüksek top tekniğinden hem de gol-asist özelliklerinden faydalanmak istiyor. Arjantinli sol kanat oyuncusunun idmanlarda çok istekli olması ve insiyatif almak için çaba sarfetmesi teknik patron Erol Bulut'u fazlasıyla mutlu ediyor.
A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.
Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.
Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.
Galatasaray'da, İçişleri Bakanlığı'nın seçimle ilgili vereceği karar beklenirken, Başkan Mustafa Cengiz'in 16 Kasım'daki mahkeme sonucuna göre adaylık konusunda yol haritasını çizeceği belirlendi.