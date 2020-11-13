Fenerbahçe'de Diego Perotti özel olarak hazırlanıyor

SPOR GÜNDEMİ

Gergin bekleyiş Gergin bekleyiş A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.

Galatasaray'da ocak operasyonu Galatasaray'da ocak operasyonu Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.

Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.

Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.

Dorukhan Toköz için Caner ve Gökhan taktiği Dorukhan Toköz için Caner ve Gökhan taktiği Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.