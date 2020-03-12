Fenerbahçe'de Diego Lugano'dan sonra en golcü stoper Serdar Aziz oldu

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NBA'de flaş Koronavirüs kararı! NBA'de flaş Koronavirüs kararı! Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Utah Jazz'ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert'de corona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlar süresiz olarak askıya aldı.

Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi Devler Ligi'nde ortalık karıştı, Emre Can ve Neymar birbirine girdi UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe'de tek çare Zico Fenerbahçe'de tek çare Zico İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.

Fener'in yeni hocası yandı! Fener'in yeni hocası yandı! Fenerbahçe dört koldan yeni teknik direktörünü ararken gelecek olan hocayı ciddi sıkıntılar bekliyor.

Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde... Onyekuru'da son dakika! Beşiktaş derbisinde... Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.

PANİK! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı... PANİK! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı... Fenerbahçe'de, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dünyayı sarsan koronavirüse karşı geniş kapsamlı önlemler alınmaya başlandı.