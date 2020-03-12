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  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:35
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 09:35

Fenerbahçe'de Diego Lugano'dan sonra en golcü stoper Serdar Aziz oldu

Fenerbahçe'de Diego Lugano'dan sonra en golcü stoper Serdar Aziz oldu

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Son olarak Yukatel Denizlispor maçında ağları sarsan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkararak Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi oldu. Serdar Aziz, Diego Lugano'dan sonra Fenerbahçe'nin en golcü stoperi olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda.

Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor. Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı.

Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor. Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.

(Takvim)

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