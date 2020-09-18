Akşam

Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.

Fenerbahçe yalanlasa da Daily Mail, Emre Belözoğlu’nun Atletico Madrid’in golcüsü Diego Costa’yı aradığını ve teklif yaptığını iddia etti. Habere göre; İspanyol ekibi geçen sezon sadece 10 gol atan Costa’yı satmaya sıcak bakıyor

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