Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri

Fenerbahçe yalanlasa da Daily Mail, Emre Belözoğlu’nun Atletico Madrid’in golcüsü Diego Costa’yı aradığını ve teklif yaptığını iddia etti. Habere göre; İspanyol ekibi geçen sezon sadece 10 gol atan Costa’yı satmaya sıcak bakıyor
Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker'i kadrosuna kattı.
Galatasaray, Avrupa mesaisini kardeş ülke Azerbaycan'da açıyor.
Fenerbahçe Roma'dan Diego Perotti'yi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Sarı lacivertliler oyuncuyla 3 yıllığına anlaşırken yıllık 2.5 milyon euro maaş verecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip gelerek tur atladıkları Neftçi Bakü karşılaşması sonrası konuştu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.