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  3. Fenerbahçe'de devre arasında gönderilmesi beklenen futbolculara teklif yağıyor

Fenerbahçe'de devre arasında gönderilmesi beklenen futbolculara teklif yağıyor

Fenerbahçe'de devre arasında gönderilmesi beklenen futbolculara teklif yağıyor

Fenerbahçe’de devre arasında satış listesine konulması beklenen Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici teklif üstüne teklif alıyor.

Göztepe ve Gençlerbirliği kulüpleri, Alper Potuk için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çaldı. Mehmet Ekici için ise Gaziantep, Kayseri ve Denizlispor sıraya girdi. Tolgay Arslan için de Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüpleri devrede.

Sportif Direktör Comolli, her üç futbolcuya gelen tekli eri değerlendirdiklerini ve kulübün yararına bir karar alacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertli kulüp bu üç futbolcunun satılması halinde 3 milyon euro kiralanması halinde de 2 milyon euro gelir bekliyor.

(Star)


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