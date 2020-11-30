Fenerbahçe'de derbide sakatlanan Diego Perotti en az 1 ay yok

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Ademi'ye yapılan muayenede ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.
Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Diego Perotti’nin ise yapılan MR görüntülemesi sonucu diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, iki oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edilirken, maçta bileğine darbe alan Mauricio Lemos’ta kırığa rastlanmadığı aktarıldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Diego Perotti ile Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.
Sarı-Lacivertlilerin golcüsü Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo Cisse, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. Awa Diallo Cisse, kocasının gol atmış olmasına rağmen oyundan çıkarılmasına sinirlendi.
"Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi?"
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar, Belçika'da Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra 4-3 mağlup ettiği maçta Vincent Aboubakar attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların Porto'dan kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun bu performansı Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la "liyakat" tartışmasına giren Tümer Metin, Fenerbahçe derbisi sonrası başarılı antrenöre övgüler yağdırdı.
• "Beşiktaş hak ederek kazandı. Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler."
• "Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı."