Fenerbahçe'de derbide sakatlanan Diego Perotti en az 1 ay yok

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Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…

F.Bahçe'ye kötü haberler peş peşe geldi F.Bahçe'ye kötü haberler peş peşe geldi Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan alınan Diego Perotti ile Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a... Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a... Sarı-Lacivertlilerin golcüsü Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo Cisse, Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. Awa Diallo Cisse, kocasının gol atmış olmasına rağmen oyundan çıkarılmasına sinirlendi.

"Gol atıyor, sonra 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini anlamadım. Biri bana açıklayabilir mi?"

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! Yeni takımı... Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! Yeni takımı... Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Dirar, Belçika'da Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı.

Başını taşlara vuruyorlar: Biz bu adamı nasıl gönderdik! Başını taşlara vuruyorlar: Biz bu adamı nasıl gönderdik! Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra 4-3 mağlup ettiği maçta Vincent Aboubakar attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların Porto'dan kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun bu performansı Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.