Fenerbahçe'de derbide sağ bek Lemos'a emanet

Erol Bulut, Gökhan ve Nazım Sangare'nin yokluğunda Gençlerbirliği maçında sağ bekte Lemos'a görev vermişti.

Nazım, Beşiktaş karşısında yine takımdaki yerini alamayacak. Gökhan Gönül’ün yetişmesi için ise seferberlik ilan edildi. Erol Bulut ise her ihtimale karşı B planı olarak yine Lemos’u düşünüyor. 45 yaşındaki teknik adam, hafta boyunca idmanlarda Uruguaylı öğrencisini defansın sağında oynatarak derbiye bu bölge için hazırlayacak.