Fenerbahçe'de derbide herkes kendi mevkisine geçiyor

Gustavo cezalı, Rodrigues ve emre sakat... Ersun Yanal, önemli eksikler nedeniyle derbide farklı bir kadro sahaya sürecek. Yanal’ın uzun bir aradan sonra oyuncularını orijinal mevkilerinde oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe için Galatasaray derbisi, şampiyonluk yarışında olmak ya da olmamak anlamına geliyor. Bu kritik maç öncesi takımdaki ciddi eksikler ise Ersun Yanal’ı düşündürüyor. Orta sahanın bel kemiği Luiz Gustavo cezalı. Takımdaki dripling yeteneği ön plana çıkan belki de tek isim olan Rodrigues ile tecrübeli kaptan Emre ise sakat. Yanal, bu oyuncuların yokluğunda uzun bir aradan sonra herkesin orjinal mevkisinde olduğu bir 11’le sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Stoperde Serdar’ın yanında Falette ya da Rami görev yapacak. Falette bir adım önde.

Solda iki senaryo

Haftalardır stoperde oynayan Jailson, kendi bölgesi olan orta sahaya geçmeye hazırlanıyor. Ersun Yanal her ne kadar Hasan Ali Kaldırım’ın hazır olmadığını söylese de kader maçı olan Galatasaray derbisinde öğrencisini riske edebilir. Sezon başından beri sol bekte oynayan Nabil Dirar da böylece sağ açıkta forma giyebilecek. Sol kanat ise belirsiz. Kruse burada görev yaparsa, Mehmet Ekici 11’e dönebilir. Diğer seçenek ise sol ayaklı Deniz Türüç’ü bu bölgede oynatmak.

(Fanatik)