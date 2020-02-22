Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bordo-Mavililer 5. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçti. 57'de Boateng skoru eşitledi. Siyah-Beyazlılar 64'te Vida'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Eibar'ı 5-0 yendi. Maçın yıldızı, Barcelona'nın 4 golüne imza atan Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Kazanmayı hak etmiştik, üzgünüz'

Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz." ifadesini kullandı.