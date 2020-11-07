  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 13:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de De Colo 1 ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de De Colo 1 ay forma giyemeyecek

Paylaş

IHA

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nando De Colo'nun 3 ila 4 hafta arasında parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk, dün oynanan Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Nando De Colo ve bel bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulduk, "Nando De Colo’nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3 ila 4 hafta arasında olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel’in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'dan Urzi bombası
Galatasaray'dan Urzi bombası

Galatasaray'dan Urzi bombası

Fatih Terim'den flaş talep! 'Şimdi değilse ne zaman?'
Fatih Terim'den flaş talep! 'Şimdi değilse ne zaman?'

Fatih Terim'den flaş talep! 'Şimdi değilse ne zaman?'

Montero'nun performansı hayal kırıklığı yarattı
Montero'nun performansı hayal kırıklığı yarattı

Montero'nun performansı hayal kırıklığı yarattı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray revire döndü! 11 sakatlık...
Galatasaray revire döndü! 11 sakatlık...

Galatasaray revire döndü! 11 sakatlık...

Galatasaray'da ilk 7 haftada tam 10 futbolcu sakatlandı. Bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda oyuncuların özellikle kas problemleri baş ağrıttı. Ligin başından bu yana 10 farklı oyuncu 11 defa sakatlık sorunu yaşadı.

Avcı: 'Başarıya inanmasam görüşmezdim'
Avcı: 'Başarıya inanmasam görüşmezdim'

Avcı: 'Başarıya inanmasam görüşmezdim'

Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek

Beşiktaş Güneşli günleri mumla arıyor
Beşiktaş Güneşli günleri mumla arıyor

Beşiktaş Güneşli günleri mumla arıyor

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.

Milli oyuncunun aklı fikri Galatasaray'da
Milli oyuncunun aklı fikri Galatasaray'da

Milli oyuncunun aklı fikri Galatasaray'da

Wolfsburg'dan ayrılmayı kafasına koyan ve EURO 2020'de olmak isteyen Yunus Mallı, Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray'a daha yakın duruyor. 28 yaşındaki oyuncu, kendisine ilk kez Milli formayı veren hocasıyla çalışmaya çok sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nando De Colo'nun 3 ila 4 hafta arasında parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Trabzonspor'un kritik sınavı
Trabzonspor'un kritik sınavı

Trabzonspor'un kritik sınavı

Lige çok kötü başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.