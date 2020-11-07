Fenerbahçe'de De Colo 1 ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko Takım Doktoru Ahmet Kulduk, dün oynanan Khimki Moskova maçının ilk çeyreğinde sağ bacak baldır sakatlığı yaşayan Nando De Colo ve bel bölgesindeki sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden Danilo Barthel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulduk, "Nando De Colo’nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3 ila 4 hafta arasında olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel’in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da ilk 7 haftada tam 10 futbolcu sakatlandı. Bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda oyuncuların özellikle kas problemleri baş ağrıttı. Ligin başından bu yana 10 farklı oyuncu 11 defa sakatlık sorunu yaşadı.
Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.
Wolfsburg'dan ayrılmayı kafasına koyan ve EURO 2020'de olmak isteyen Yunus Mallı, Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray'a daha yakın duruyor. 28 yaşındaki oyuncu, kendisine ilk kez Milli formayı veren hocasıyla çalışmaya çok sıcak bakıyor.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Nando De Colo'nun 3 ila 4 hafta arasında parkelerden uzak kalacağını açıkladı.
Lige çok kötü başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.