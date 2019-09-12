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  3. Fenerbahçe, Dario Melnjak için Çaykur Rizespor'la masaya oturacak

Fenerbahçe, Dario Melnjak için Çaykur Rizespor'la masaya oturacak

Fenerbahçe, Dario Melnjak için Çaykur Rizespor'la masaya oturacak

Sezon başında Rizespor'dan Vedat Muriqi’yi alan Fenerbahçe sol bek sıkıntısını gidermek için yine Rizespor'un kapısını çalacak.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol bek Dario Melnjak'ı çok beğendiği ve yönetime alınması yönünde rapor verdiği belirlendi. Kolarov için çok uğraşan ancak alamayan Fenerbahçe transferin son gününde Clichy'ye de teklif götürmüştü.

Rize ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe'nin Hırvat solbek için de önümüzdeki günlerde Rize ile görüşmesi bekleniyor.

(Takvim)

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