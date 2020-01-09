Fenerbahçe'de Comolli'nin kafa karıştıran transferleri devam ediyor

Fenerbahçe’nin büyük tepki çeken son transferi Simon Falette’nin Rogon Menjaerlik Şirketi’nden olması tartışma yarattı. Comolli geçen sezon Reyes ve Tolga Ciğerci’yi, sezon başı Gustavo’yu Rogon’dan aldı. Yine transferde adı geçen Torunarigha ve Mouting’in de aynı şirketten olması soru işareti yarattı.
F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla taraftarı umutlandırmıştı. Fransız futbol adamı, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncuyu takip ettik. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
SON TRANSFER DE ORADAN!
Comolli'nin transferleri Rogon Menajerlik Şirketi'nden gerçekleştirmesi kafaları karıştırdı. F.Bahçe'nin dün İstanbul'a getirttiği Falette de Rogon'dan geldi.
GEÇEN SEZON DA ROGON
F.Bahçe'de geçen sezon forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve takıma bu sezon katılan Luiz Gustavo, Rogon Menajerlik Şirketi'nden alındı.
BİR DE ALAMADIKLARI VAR!
Adı F.Bahçe ile anılan Jordan Torunarigha da aynı şirketin oyucusu... Daha önce ismi Kanarya ile anılan Choupo Moting ve Konstantinos Fortounis de Rogon'dan.
(Takvim)
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