Fenerbahçe'de Cisse, Sosa ve Novak için umutlu bekleyiş sürüyor

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Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.

Sarı-lacivertli takımda Papiss Cisse, Jose Sosa ve Filip Novak konusunda umutlu bekleyiş sürüyor. Geçen sezon Alanyaspor'da 23 golle yıldızlaşan Cisse ve Trabzonspor'u zirvede tutan Sosa ile Novak konusunda sabırlı olunması düşünülüyor.

Üç futbolcunun da hem tecrübeli hem de değerli olduğu aktarılıyor. Geçen sezon 10 golle ligin en skorer savunmacısı olmayı başaran Novak ile 9 gol, 7 asistle Trabzonspor orta sahasının liderliğini yapan Sosa'nın takıma geç katıldıkları belirtiliyor.

Benzer şekilde Cisse'nin de transfer döneminin son günlerine kadar beklediği ve sezon başı kampının hiçbir bölümünde yer alamadığı vurgulanıyor. Geçen yıl Süper Lig'in parlayan 3 yıldızının Fenerbahçe'de henüz ağırlıklarını koyamadıkları kabul edilse de bilhassa sezonun ikinci yarısına işaret ediliyor.

Sezon başı kampı geçiremeyen, hastalık ve sakatlık gibi sorunlar yaşayan Novak ve Sosa ile ligde 4. haftadan sonra takıma katılan Cisse'nin yeni yılla beraber toparlanmaları bekleniyor. 35 yaşında olan Sosa ve Cisse'nin de sezon başı kampı geçirememeleri handikap olarak savunuluyor. Novak'ta da sezon başındaki sakatlık etkisi ve Caner Erkin gibi değerli bir ismin önünde olduğu bildiriliyor.

Sol kanat mutluluğu

Medipol Başakşehir karşısında elde edilen 4-1'lik galibiyette sol kanattaki uyum dikkat çekti. Bu sezon ilk kez sol kanatta arkalı önlü oynayan Filip Novak ile Caner Erkin beğeni topladı. İki futbolcu da hiç sorun yaşamadan sol kanadı hücumda ve savunmada etkili kullandı. İlerleyen haftalarda teknik heyetin elinde böyle bir koz olması olumlu bulundu.

Cisse çok sevildi

Şu anda ligde 3 golle oynayan ve takımın aslında en skorer isimlerinden olan Papiss Cisse, takım içinde çok seviliyor. Geçen sezon Alanyaspor'da Erol Bulut ve teknik heyetle çalıştığı için adaptasyon sorunu çekmeyen Senegalli yıldız, sıcakkanlı tavırlarıyla öne çıkıyor.