Fahrudin Ömerovic: Fenerbahçe'de birçok sorun var

AKŞAM
Uzun süredir Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapan Fahrudin Ömerovic, ‘zurnal.rs’ adlı spor internet sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’de şampiyonluk yarışını değerlendiren başarılı teknik adam, “Bu sezon Trabzonspor harika bir performans sergiliyor. Sivas içinde aynı yorumları net olarak yapabilirim. Galatasaray, şampiyonluk yarışında her zaman tehlikelidir. Her zaman iyi bir takımı vardır. Lig devam ederse bu kadrosu ile sonuca gidebilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin birçok sorunu var. Başakşehir uzun zamandır şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu sezon için şansları var” diye konuştu.
ZİRVEDEN UZAKTALAR
Ömerovic, Fenerbahçe ile ilgili ise “Son dakikalarda çok maç kaybettik. Fenerbahçe şimdi iyi gitmiyor. Geçen yılı da 6. sırada bitirdiler. Şimdi de zirveden çok uzaktalar” diye konuştu. Aykut Kocaman ile Fahrudin Ömerovic yaklaşık 24 sezondur birlikte görev alıyor. Bu ikili birlikte çalışmaya İstanbulspor’da 1996 yılında başlamışlardı.
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