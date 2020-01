Fenerbahçe'de bir tarih kapanıyor...

2003 Şubat ayından bu yana aralıksız olarak her ay yayınlanmaya devam eden Fenerbahçe Dergisi Şubat ayı sonunda yayımlanacak Best Of sayısı ile basılı olarak son kez okuyucusu ile buluşacak.

AKŞAM

2003 Şubat ayından bu yana aralıksız olarak her ay yayınlanmaya devam eden Fenerbahçe Dergisi Şubat ayı sonunda yayımlanacak Best Of sayısı ile basılı olarak son kez okuyucusu ile buluşacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün son 17 yılına basılı yayın organı olarak tanıklık eden F.Bahçe Dergisi, son sayısında “Bir F.Bahçe Almanağı” olma özelliğini taşıyacak. Bu anlamlı son sayı ile ilgili üyelerden reklam katkısı istendi. Reklamların fiyatları ise arka kapak 30 bin, kapak içi 15, iç sayfalar 10 bin TL olarak belirlendi.