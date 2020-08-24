Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, korona virüs testleri neticesinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe’de bugün yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.



GALATASARAY’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü’nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullandı.

BEŞİKTAŞ’TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlıların, sarı-lacivertliler için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.