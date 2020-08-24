Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe’de bugün yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü’nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullandı.
BEŞİKTAŞ’TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Beşiktaş, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlıların, sarı-lacivertliler için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.
Sao Paulo ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki forvetin menajeri, Erdal Torunoğulları'nı arayarak ‘Pato'yu ister misiniz?' diye sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu dönüş yapması halinde transfer için devreye girilecek.
Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk, Göztepe'ye transfer oluyor.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.