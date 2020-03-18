Fenerbahçe'de Bilic sesleri

Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan koltuk için hem Türkiye hem de Süper Lig şartlarını bilen bir teknik adam arayışında. Sarı-lacivertli yönetim, yarıştan uzaklaşmanın da etkisiyle işleri ağırdan alırken, İngiliz basını Fenerbahçe için Slaven Bilic ismini ortaya attı.
Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki hoca, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a geçtiğimiz yaz 2 yıllık imza atmıştı.
Haberin detayında Bilic'in ayrılmasının beklenmediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi.
West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken, bazı İngiliz taraftarlar 'Korkarım para konuşur', 'Hayır!', 'Bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici!' yorumlarını yaptı. (Sabah)
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic var...
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