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aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:21
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  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:42

Fenerbahçe'de Beşiktaş-Trabzonspor maçı kararı

Fenerbahçe'de Beşiktaş-Trabzonspor maçı kararı

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Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, şampiyonluk yolunda kendilerini çok yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor maçını da birlikte izleyecek.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertli futbolcular idmanın ardından kampa girerek müthiş mücadeleyi beklemeye başlayacak. Teknik ekip ve oyuncular, şampiyonluk yolunda kendilerini çok yakından ilgilendiren Beşiktaş-Trabzonspor maçını da birlikte izleyecek.

Trabzon mağlup olursa, Kanarya derbiye, zirveyle farkı 3 puana indirme şansıyla çıkacak.

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Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi!
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Fenerbahçe'nin tek rakibi Liverpool
Fenerbahçe'nin tek rakibi Liverpool

Fenerbahçe'nin tek rakibi Liverpool

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Kadıköy'de 1 milyar 206 milyon TL'lik derbi

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