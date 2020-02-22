Fenerbahçe'de Beşiktaş-Trabzonspor maçı kararı

SPOR GÜNDEMİ

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.

Koç ile Cengiz arasında tarihi zirveye damga vuran diyalog! Koç ile Cengiz arasında tarihi zirveye damga vuran diyalog! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao... Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao... Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...

Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi! Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi! Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...

Fenerbahçe'nin tek rakibi Liverpool Fenerbahçe'nin tek rakibi Liverpool Fenerbahçe 22.12.1999 tarihinden beri sahasında Galatasaray'a yenilmiyor. Sarı-lacivertli takımın 2000'li yıllarda bu üstünlüğünün bir benzerini Dünya derbilerinde sadece Liverpool ezeli rakibi Everton'a karşı yakaladı. Fenerbahçe'nin iç sahada %70 kazanma oranı ise bu derbilerdeki yine en yüksek iki galibiyet oranından biri olurken maç başına 2,40 ortalama ile ilk sırada yer aldı.

3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı 3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.