Fenerbahçe'de Berke Özer kararsızlığı

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.

'Vedat Muriqi harika olur' 'Vedat Muriqi harika olur' İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.

Mert Çetin için dev kapışma Mert Çetin için dev kapışma Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli stoperi yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Roma'lı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlanıyor.

İşte Bjelica'nın istediği maaş İşte Bjelica'nın istediği maaş Fenerbahçe'de adaylar arasında olan Bjelica'da 1.5 milyon euroluk fark bulunduğu bildirildi. Gelinen noktada Hırvat teknik adam, 3 milyon euro talep edince rota daha uygun isimlere çevrildi.