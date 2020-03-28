Fenerbahçe'de belirsizlik sürüyor! İşte Ali Koç'un teknik adam planı...

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de spor durma noktasına geldi. Süper Lig'de de ligler ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe'deki durum da belirsizliğini sürdürüyor. Ersun Yanal ile yolları ayıran yönetim ligler devam ederken bir takım görüşmelerde bulunuyordu. Ancak liglerin nasıl tescil edeceği ya da nasıl devam edeceği belirsizken Fenerbahçe de teknik direktör konusunda adım atmakta zorlanıyor.
Sarı Lacivertli ekip Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la iletişime geçmiş, İzmir Kulübü gelecek hedeflerinden dolayı bu görüşmenin olumsuz sonuçlandığını belirtmişti.
Ali Koç karar vermekte zorlanıyor
Yönetimin ilk hedefinin, takımı sezon sonuna kadar camiayı yakından tanıyan bir isme emanet etmek olduğu öğrenildi. İsmail Kartal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmaya hazır olduğunu Fenerbahçe tarafına iletti. Değerlendirme aşamasında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, konuyla ilgili henüz kararını vermedi.
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun da içinde bulunacağı bir ekip fikrini de alternatifleri arasında tutuyor. Boşta olan teknik adamlardan Tayfun Korkut'a ise Fenerbahçe kanadından giden resmi bir teklif olmadığı ifade edildi.
Başkan Ali Koç'un da asıl hedefinin yeni sezonda takımın başında Erol Bulut'u görmek. Fenerbahçe Başkanı genç teknik adam için liglerin akıbetinin belli olmasını bekliyor.
(Fanatik)
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Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.
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