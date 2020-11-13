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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 08:09
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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yıldız isim ilk 11'e giriyor...

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Yıldız isim ilk 11'e giriyor...

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Milliyet

Sezon başında herkesin konuştuğu yıldız isim hem sakatlık etkileri hem de fiziksel toparlama nedeniyle henüz bekleneni veremedi. Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin ardından ilk 11'de değişikliğe giderek yıldız futbolcuyu sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de milli ara öncesi alınan Konyaspor yenilgisi takımda değişikliklere sebep oldu. Yenilgi sonrası Erol Bulut değişim sinyali verirken sezon başından beri herkesin merakla beklediği yıldız isim formayı kapıyor.

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş beklentileri devam ediyor. Yıldız orta saha ilk 8 haftada yeterli süre alamadığı için henüz bekleneni veremedi. Sezon başı kamp çalışmalarında teknik direktör Erol Bulut’un gözüne girmeyi başaran Mert Hakan’ın ilk 11’de olması planlanıyordu. Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası formayı tam da o dönem çıkış yakalayan Ozan Tufan’a kaptırdı. Son oynanan Konyaspor maçında süre dahi alamayan 25 yaşındaki oyuncunun durumu tartışma konusu oldu.

Milli ara sonrası ilk 11’de değişim yaşanacak. Bu değişimin bir diğer temel sebebi de takımdaki rekabet ortamını arttırmak. Başkan Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamada teknik heyetten en önemli beklentisinin, “Takımdaki herkesin oynayabileceğine inanması” olduğunu belirtmişti.

Teknik heyet ilk etapta Gustavo, Sosa, Ozan Tufan üçlüsünü bozmayacak. Ancak Sosa’nın yaşı ve takıma geç katılması sebebiyle 45 dakika etkili performans sergilediği maçlar oldu. Bu nedenle Sosa’nın olmadığı ya da oyundan çıktığı bölümlerde Ozan Tufan bu bölgeye geçecek ve Mert Hakan, Ozan’ın görevini devralacak. Ayrıca Valencia ve Thiam’ın son maçtaki performansı düşüktü. Bu nedenle bu iki ismin milli ara sonrası kulübeye geleceği öğrenildi. Bu iki kanattan birinde Mert Hakan Yandaş’ın değerlendirildiği bildirildi.

Taze kan olacak

Sarı-lacivertli takımda şu anda ilk 11’de Dimitris Pelkas’ın yeri kanatta garanti. Perotti’nin ise aralık ayından önce ilk 11’e girmesi zor gözüküyor. Bu nedenle takıma taze kan olması ve Mert Hakan Yandaş’dan faydalanmak amacıyla ilk 11 kararı bekleniyor. Genç futbolcunun kanatta ilk 11 oynaması söz konusu. Sezon başı yapılan taktik çalışmalarda da Mert Hakan birçok kez kanatta denenmişti.

Karagümrük ile özel maç

Sarı-lacivertliler milli arada hazırlık maçı yapacak. 15 Kasım Pazar günü Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yapılacak mücadele Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde gerçekleşecek.

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