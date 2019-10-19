Fenerbahçe'de Bankalar Birliği endişesi! İmzaların henüz atılmaması kafaları karıştırdı

Ali Koç 31 Ocak’ta Nyon’a giderek UEFA’ya, Bankalar Birliği ile devam eden yapılandırma projesinin neden önemli olduğunu anlattı. Bunu da bizzat kendi açıkladı.

Daha sonra, “futbol sektörünün sürdürülemez mevcut mali durumu ile ilgili olarak, devletimizin insiyatif kullanarak çare aramasını çok değerli buluyorum. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

TFF seçiminde ise, “devletimiz inşallah bize yardımcı olacak. İnşallah en kısa zamanda olur. Haziran ayının sonundan sonra bizim ve ?Trabzonspor için pek kıymeti kalmıyor” dedi.

Hatta 29 Temmuz’da basın mensuplarına “10 gün içinde Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması imzalayacağız” sözlerini kullandı. Ancak 15 Ekim tarihi geçti F.Bahçe ile Bankalar Birliği arasında bir anlaşma imzalanmadı.

BANKALAR BİRLİĞİ İLE ANLAŞMA NEDEN OLMADI 6 MADDE

Borç yapılandırması konusunda F.Bahçe ile Bankalar Birliği arasında pek çok konuda anlaşma sağlanamadı. Anlaşma imzalanmadı. İşte iki taraf arasında çözülemeyen ihtilaflar:

1 Sarı-lacivertli yönetimin yapılandırma için istediği rakamı, Bankalar Birliği çok yüksek buldu.

2 Bankalar Birliği kulübe girecek parayla; futbolcu, teknik heyet, eski futbolcu ve teknik ekip alacakları, personele olan borçlar kapatılmasını istedi. Yönetim ise gelecek para için kullanım alanı serbestisi olmasında diretti.

3 Bankalar Birliği, AŞ’nin borçları yapılandırılmasını ama Dernek borçlarının kapsam dışında olmasını istedi. Yönetim ise Dernek borçlarını da kapatabilmeyi talep etti.

4 Bankalar Birliği şahıslara olan borçlar üstlenilmeyi kesinlikle reddetti. Fakat yönetim başta eski Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri dahil alacakları olanlara da bu paradan ödeme yapılabilmesini talep etti.

5 Bankalar Birliği sağlanacak kredi karşılığında takım bütçesine ve transfere harcanacak ücretlere sınırlama getirmek istedi. UEFA ile bu sezon yapılandırma anlaşması bitecek olan F.Bahçe ise istediği gibi transfer yapmak istedi.

6 Bankalar Birliği son olarak ilk iki yıl ana para geri ödemesiz 5 yıllık vadeye yayılan borçlar için özel denetmen atamak istedi. Yönetim ise vadenin 10 yıla yayılmasını ve denetimin uluslararası denetime tabii olmasında diretti.

ANLAŞMA İMZALANMAMASI 1 MİLYON EURO’YA MALOLDU

Tarih geçti… anlaşma imzalanmadı. 16 Haziran’da 3 milyar 516 milyon 603 bin TL borç açıklayan F.Bahçe 1 Haziran-31 Ağustos 2019 dilimi için 81.5 milyon TL kar yaptığını duyurdu.

Peki şimdi ne olacak?

KAP’a yapılan açıklamada, “F.Bahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euro’luk ceza 1 milyon euro’ya indirilecek” denmişti. Anlaşma olmadığına göre UEFA’ya 2 milyon euro ceza ödenecek.

2016 sezonunda UEFA ile imzalana yapılandırma anlaşması bu sezon sonu itibariyle doluyor. Geçen sezon UEFA’ya verilen -10 milyon euro’luk eksik başabaş sözü tutulamadı. Bu sezon hiç eksi olmaması gerekiyor.

Eğer anlaşmaya uyulmuş olsaydı 2018-19 sezon sonu itibariyle Avrupa Kupaları için oyuncu kısıtlaması şartı kaldırılıyordu. Ama UEFA o sınırlamayı geçen sezonki durum yüzünden 2 sezon daha uzattı. Aynı şekilde “sattığın kadar al” maddesi de kurallara uyulmadığı için 2 sezon daha uzadı.