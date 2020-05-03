Fenerbahçe'de B planı hala Erol Bulut

Sarı-Lacivertliler, son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran ve boşta olan Nenad Bjelica ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürürken, elbette işini sağlama almayı ihmal etmiyor. Bjelica konusunda ısrarcı olan Fenerbahçe yönetiminin diğer adayı ise Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut... Önce Yeni Malatya ardından da Alanya’da başarılı sonuçlara imzasını atan Bulut’un, en az Hırvat teknik adam kadar Kanarya’nın hoca listesinde ciddi bir aday olarak yer aldığı belirtiliyor. Süper Lig’de sezonun kalan kısmının tamamlanmasının ardından Erol hocanın geleceğinin daha da netleşmesi bekleniyor.
Genç teknik adam, ‘Çubuklu’ formayı daha önce giymesi, takımı iyi bilmesi ve camiayı yakından tanıması gibi avantajlara sahip. Bulut, Fenerbahçe’nin başına geçmeye hazır olup olmadığıyla ilgili olarak FANATİK editörü Atalay Özçelikli’ye, “Yaşın hiçbir önemi yok. Sen kendini geliştiremezsen, başkaları gelir seni geçer. Ne zaman hazır olacağım, 65 yaşında mı! O nedenle hazırım, hazır olmak zorundayım” açıklamasını yapmıştı.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.