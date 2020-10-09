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aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 10:18
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Fenerbahçe'de ayrılıkların ana nedeni maaş

Fenerbahçe'de ayrılıkların ana nedeni maaş

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Milliyet

Sarı-lacivertli takımdan gönderilmek istenen oyuncuların sadece kötü performanslarına takılmadıkları, aldıkları yüksek ücretlerin de alınan kararda etkili olduğu belirlendi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerin takımdan gönderilmek istenmesindeki temel sebep sadece performans değil. Bu isimlerin aldığı yüksek ücretler de performans kadar etkili oldu.

Önceki dönemde transfer edilen futbolcuların maaşları ile bu dönem transfer edilen futbolcuların ücretleri arasında ciddi fark bulunuyor. Yeni transferlerin ücretleri hem daha düşük hem de başarıya endeksli...

Önceki dönemden gelen isimler ise garanti ücret üzerinden daha yüksek maaş alıyor. Takımda maaş dengesini korumak, performansa dayalı bir yapıya dönüştürmek için de performansı tartışmalı olan eski isimlerin gönderilmesi planlandı.

Bu çerçevede Frey, Mevlüt, Hasan, Mehmet Ekici, Zanka, Alper, Tolgay gibi isimler ile yollar ayrıldı. Serdar, Dirar ve Rodrigues için de benzer bir düşünce olsa da bu futbolcuların maaşlarını verecek kulüp bulunamadı.

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