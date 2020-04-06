Fenerbahçe'de ayrılık! Falette'in sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde binbir zorlukla lisansını çıkartıp kadrosuna kattığı Simon Falette ile yollar ayrılıyor. Corona virüs nedeniyle tüm Avrupa'da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı. Sarı Lacivertli ekibin de bu yönde bir karar alması bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle tüm Avrupa’da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.

Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde zaten bir iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler’de yönetimin, Gineli savunmacıyı kulübü Frankfurt’a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Falette, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf’ta oynayan Zanka ile Nürnberg’te forma giyen Frey de geri dönebilir.