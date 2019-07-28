Fenerbahçe'de Audi Kupası öncesi son idman

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, bir grup futbolcunun salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptığı bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Audi Kupası'na katılmak için yarın Almanya'ya gidecek.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bütçelerine uygun ve gerçekten hizmet edecek bir forvet aradıklarını söyledi.
Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.
Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir hamle yaptı.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Galatasaray’ın Gary Cahill transferi için Didier Drogba’yı devreye soktuğunu yazdı.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.