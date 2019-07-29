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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08

Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı

Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı

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Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Audi Cup heyecanı artarken, ortaya çıkan kadrolar adeta Şampiyonlar Ligi'ni andırıyor. Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih'in kadro değerleri ve turnuvanın 11'inin sadece bu takımlardan oluşması sonrası sarı-lacivertlileri özel bir turnuva bekliyor.

Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Audi Cup öncesi heyecan artıyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kupada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer alıyor.

Son yıllarda sezon öncesinde yapılan en prestijli turnuvalardan biri olarak gösterilen organizasyonla ilgili ilginç detaylar öne çıkıyor.

1 milyarlık kadro

Transfermarkt verilerinin kullanıldığı organizasyonun son tanıtımında kadro değerleri ve oynayacak futbolcular adeta bir Şampiyonlar Ligi havası yaratıyor.

Buna göre, Real Madrid son Eden Hazard transferi sonrası oluşan 1 milyar 30 milyon euroluk mevcut kadrosu, 757.2 milyon euro ile Bayern Münih kadrosu ve son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'ın 882 milyon euroluk kadro değerleri ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe ise 80 milyon euro değerli kadrosuyla en arkada geliyor. Sarı-lacivertlilerde en değerli isim olarak 12 milyon euro ile Max Kruse gösteriliyor. Real Madrid'de Eden Hazard ve Tottenham'dan Kane 150 milyon euro gösterilen değeriyle en çok sivrilen isim oldu.

İlk on birde F.Bahçeli yok

Audi Cup öncesi Transfermarkt değerleriyle bir ilk 11 hazırlandı. Buna göre de oluşturulan ilk 11'de Fenerbahçeli futbolcu olmaması dikkat çekti. En değerli oyunculardan oluşan 11'de 4 Tottenham'lı, 4 Bayern Münih'li ve 3 Real Madrid'li yer aldı.

İşte Audi Cup'ın en değerli 11'i: Courtois (55 milyon euro-R.Madrid), Kimmich (70 milyon euro-B.Münih), Süle (60 milyon euro, B.Münih), Varane (70 milyon euro, R.Madrid), Hernandez (70 milyon euro, B.Münih), Thiago (70 milyon euro, B.Münih), Eriksen (100 milyon euro, Tottenham), D.Alli (90 milyon euro, Tottenham), Hazard (150 milyon euro, R.Madrid), M.Son (80 milyon euro, Tottenham), Kane (150 milyon euro, Tottenham)

(AA)

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