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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 12:23
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 12:27

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında o isim olacak

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında o isim olacak

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Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Ersun Yanal ve maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen yardımcı antrenör Volkan Kazak'ın yokluğunda Antalyaspor maçında kulübede Recep Karatepe yer alacak.

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak ise maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Bu ikilinin yokluğunda, Antalya maçında kulübede antrenör Recep Karatepe yer alacak. Karatepe’ye Gökhan Kağıtçıoğlu eşlik edecek. İdari menacer Volkan Ballı, tribünde olacak Ersun Yanal ile telefon trafiğini yönetecek.

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