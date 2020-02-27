Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında o isim olacak

SPOR GÜNDEMİ

Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Fenerbahçe’ye veda eden Damien Comolli, son dönemde yaşadığı zorlukları ve dayanamayacağı bir noktaya geldiğini aktardı.

Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.

Galatasaray'da kazan kaynıyor! İşte muhalefetin 'darbe' planı Galatasaray'da kazan kaynıyor! İşte muhalefetin 'darbe' planı Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.