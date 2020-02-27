Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında o isim olacak

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak ise maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Bu ikilinin yokluğunda, Antalya maçında kulübede antrenör Recep Karatepe yer alacak. Karatepe’ye Gökhan Kağıtçıoğlu eşlik edecek. İdari menacer Volkan Ballı, tribünde olacak Ersun Yanal ile telefon trafiğini yönetecek.
Fenerbahçe’ye veda eden Damien Comolli, son dönemde yaşadığı zorlukları ve dayanamayacağı bir noktaya geldiğini aktardı.
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.
Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası Ersun Yanal’ın kovulacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Yönetim halen sessizliğini korurken, konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.