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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:55
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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana, gribal enfeksiyon geçiren Sinan Gümüş katılmadı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapılırken, çift kale maçla devam eden idman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Diego Perotti, Serdar Aziz ve Mame Thiam, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Antrenman öncesinde yardımcı antrenör Volkan Demirel ve Dimitris Pelkas'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

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