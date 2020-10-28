Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana, gribal enfeksiyon geçiren Sinan Gümüş katılmadı.
Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapılırken, çift kale maçla devam eden idman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Diego Perotti, Serdar Aziz ve Mame Thiam, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Antrenman öncesinde yardımcı antrenör Volkan Demirel ve Dimitris Pelkas'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.
Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'da sıra geldi Eddie Newton ile yollarını ayırmaya.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in gerçekleştirdiği dev zirve sonrası soğuk savaş dönemi sona erdi. Yönetim ve tecrübeli hocanın aralarındaki buzları eritmesi Florya'da da bahar havası estirdi. Belhanda, Feghouli, Falcao gibi yıldızlar krizin son bulmasına sevinirken futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda “Bizim para pula değil, huzura ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandı.
Denizlispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası elindeki su şişesini protesto amaçlı yere fırlatan Josef de Souza'ya 3 maç ceza gelebilir.
Yönetim ile Fatih Terim arasında yaşanan problemin çözüme kavuşturulmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda futbolcularını etrafına toplayan Fatih Terim, konuşmasına "Nerede kalmıştık" diye başladı.
Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.
Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ın isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.