Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

SPOR GÜNDEMİ

Yeni dönem başlıyor: Bugün Trabzon'da Yeni dönem başlıyor: Bugün Trabzon'da Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına varan Trabzonspor'da sıra geldi Eddie Newton ile yollarını ayırmaya.

Belhanda ve Feghouli'den beklenmedik tavır! Belhanda ve Feghouli'den beklenmedik tavır! Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in gerçekleştirdiği dev zirve sonrası soğuk savaş dönemi sona erdi. Yönetim ve tecrübeli hocanın aralarındaki buzları eritmesi Florya'da da bahar havası estirdi. Belhanda, Feghouli, Falcao gibi yıldızlar krizin son bulmasına sevinirken futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda “Bizim para pula değil, huzura ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi Denizlispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası elindeki su şişesini protesto amaçlı yere fırlatan Josef de Souza'ya 3 maç ceza gelebilir.

Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık Yönetim ile Fatih Terim arasında yaşanan problemin çözüme kavuşturulmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda futbolcularını etrafına toplayan Fatih Terim, konuşmasına "Nerede kalmıştık" diye başladı.

Sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı Sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.