Fenerbahçe'de Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.
Galatasaray’a transferi yatan Arda Turan’a Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds talip oldu. Tecrübeli futbolcu, Japonya’dan gelen bu teklife sıcak bakıyor.
A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, bu 3 ismi özel olarak uyardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde savunma oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş sahne alacak.
Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.