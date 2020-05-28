Fenerbahçe'de Altay gidiyor, Yassine Bounou geliyor

Fenerbahçe'nin Ajax ve Sheffield United'ın transfer etmek istediği Altay Bayındır'ın gitmesi halinde, 22 yaşındaki kalecinin boşluğunu Yassine Bounou ile dolduracağı iddia edildi. Fas basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Yassine Bounou, sezon sonunda Girona'ya geri dönecek.
Girona'nın 29 yaşındaki kaleciyi satmaya karar verdiği, Fenerbahçe'nin de Yassine Bounou'yu takip ettiği belirtildi.
Haberde, Girona'nın La Liga 2'ye düşmesinin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sezon başında Bounou için İspanya'ya gittiği hatırlatıldı.
5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödenecek
Öte yandan Fenerbahçe'nin Altay'ı satması halinde elde edeceği gelir sonucu, Yassine Bounou'nun 5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyip Faslı kaleciyi renklerine bağlayacağı kaydedildi. Bu sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Bonou, 2'si lig olmak üzere toplam 10 maçta forma giyerken kalesinde 5 gol gördü, 7 maçı ise gol yemeden tamamladı.
21 yaşındaki Altay Bayındır’ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe'de 27 maçta 2430 dakika süre aldı.
Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.
Al Hilal, Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.
Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.