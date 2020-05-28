Fenerbahçe'de Altay gidiyor, Yassine Bounou geliyor

Fenerbahçe, Ajax ve Sheffield United'ın transfer listesinde yer alan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması halinde kaleyi bonservisi Girona'da olan 29 yaşındaki Yassine Bounou'ya emanet edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Ajax ve Sheffield United'ın transfer etmek istediği Altay Bayındır'ın gitmesi halinde, 22 yaşındaki kalecinin boşluğunu Yassine Bounou ile dolduracağı iddia edildi. Fas basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Yassine Bounou, sezon sonunda Girona'ya geri dönecek.

Girona'nın 29 yaşındaki kaleciyi satmaya karar verdiği, Fenerbahçe'nin de Yassine Bounou'yu takip ettiği belirtildi.

Haberde, Girona'nın La Liga 2'ye düşmesinin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin sezon başında Bounou için İspanya'ya gittiği hatırlatıldı.

5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödenecek

Öte yandan Fenerbahçe'nin Altay'ı satması halinde elde edeceği gelir sonucu, Yassine Bounou'nun 5 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyip Faslı kaleciyi renklerine bağlayacağı kaydedildi. Bu sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Bonou, 2'si lig olmak üzere toplam 10 maçta forma giyerken kalesinde 5 gol gördü, 7 maçı ise gol yemeden tamamladı.

21 yaşındaki Altay Bayındır’ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe'de 27 maçta 2430 dakika süre aldı.