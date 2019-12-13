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  3. Fenerbahçe'de Alper Potuk'un kiralanması gündemde

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un kiralanması gündemde

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un kiralanması gündemde

Verim alınamayan Alper Potuk'un kiralanması gündemde... Tecrübeli orta sahanın, ara transferde ligde daha çok şans bulacağı bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Bu şekilde hem maaşından tasarruf edilecek hem de yeniden kendisini gösterme fırsatı verilecek.

Verim alınamayan Alper Potuk'un kiralanması gündemde... Tecrübeli orta sahanın, ara transferde ligde daha çok şans bulacağı bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Bu şekilde hem maaşından tasarruf edilecek hem de yeniden kendisini gösterme fırsatı verilecek.

(Fotomaç)


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