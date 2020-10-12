Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Youtube kararı

Özellikle pandemi döneminde her yaştan insanın yöneldiği sosyal medya platformları, kulüplerin önemli gelir kaynaklarından biri olmaya aday. Fenerbahçe de aktif şekilde kullandığı platformlardan biri olan YouTube'dan ilk olarak 500 bin lira gelir elde etti. Hazırlık maçlarının yayını, yeni transferlerin duyurulması ve kulüple ilgili birçok görselin burada yer almasının geliri katlanarak arttırdığı öğrenildi.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine 'YouTube Katıl'ı daha aktif kullanma kararı aldı.
ALİ KOÇ'UN YOUTUBE AÇIKLAMASI
Başkan Ali Koç'un, kurucularından biri olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nde 30 Eylül'de katıldığı toplantıda bu konuyu dile getirdiği öğrenildi. Bu göre sarı-lacivertli yönetim, kulübe büyük hizmetlerde bulunan üç oyuncusu için bir jübile planlıyor ve bunun YouTube'da yayınlanması düşünülüyor.
Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in jübilesi için Koç'un "Hiçbir televizyon kanalına satmayı düşünmüyoruz. Youtube Katıl'da yayınlamayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.
Galatasaray, 2018 yılında Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıdı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.