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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 18:18
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 18:31

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

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Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi
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